Son dakika: MSÜ tatil mi? Hulisi Akar açıkladı!

MSÜ tatil edilecek mi? vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Öğrencilerin merak ettiği konu için son dakika açıklaması Hulisi Akar tarafından geldi. Koronavirüs vakıalarının ardından okullar tatil edilmiş ve birçok etkinlik iptal edilmişti. Konu hakkından son önlem ise Milli Savunma Üniversitesin bağlı Harp okulları, Astsubay Meslek yüksek Okulları ve Harp Enstitüleri'nin tatil olup olmayacağını akıllara getirdi. MSÜ tatili için detaylar haberde.

MSÜ TATİL Mİ?

Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan'a kadar tatil edilmiştir.

Birlik ve karargahlara ziyaretçi alınmayacak. Orduevlerine, görevli personelle mücbir sebeple konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyecek.

Yükümlü erbaş ve erlerimizin celp işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edilecek.

Tedbirler, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudut güvenliğini ve TSK'nın diğer faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulanacak.