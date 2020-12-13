Son dakika... MSB: "Son bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içi ve yurt dışında, 9'u büyük, 24'ü orta çaplı 33 operasyon icra edildiği ve 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AA'da yer alan son dakika habere göre, MSB ayrıca "Hudutlardan son bir ayda yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 24'ü FETÖ mensubu 5753 kişi yakalandı." dedi.



A400M UÇAĞININ RETROFİT FAALİYETLERİ

MSB'den, A400M uçağının retrofit faaliyetlerine ilişkin, "İspanya dışında ilk olarak Kayseri'deki 2.Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılması planlanmaktadır." denildi.

Son Dakika: Askerlik sevk tarihleri ertelendi