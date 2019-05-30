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30 Mayıs 2019 Perşembe 17:20 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:40

Pençe Hârekatı’nda mayın ve EYP’ler imha ediliyor

Pençe Hârekatı’nda mayın ve EYP’ler imha ediliyor

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda, PKK’lı teröristler tarafından yerleştirilen EYP ve mayınlar tespit edilerek imha ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlayan Pençe Harekâtı’nın planlandığı gibi başarılı şekilde sürdüğü belirtildi.

Operasyonlarda, PKK’lı teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP ve mayınların da bir bir tespit edildiği ifade edildi.

Komandolar, Hakurk bölgesinde örgüte ait sığınak ve barınakların yanısıra, tespit edilen tuzaklı ve uzaktan kumandalı EYP’ler ile mayınları imha etmeye devam ediyor.

19 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19 olduğu bildirilmişti.

Öte yandan, Bakanlık, Pençe Harekatı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterinin, yaptığı atışlarla teröristlerin doçka mevzisini imha ettiği anların görüntüsünü paylaştı.

(AA)

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