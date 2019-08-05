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  3. Son dakika... MSB duyurdu! ABD heyetiyle görüşme başladı

Son dakika... MSB duyurdu! ABD heyetiyle görüşme başladı

Son dakika... MSB duyurdu! ABD heyetiyle görüşme başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askerî yetkilileri ile görüşmelerin bugün saat 10.00’da Ankara'da başladığını duyurdu.

Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler başladı.
 
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara'da başlamıştır" ifadesine yer verildi.

 

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