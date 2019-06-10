Son dakika: MSB Akit TV'de generallere hakaret edilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Akit TV'de, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 Haziran 2019'da Akit TV'de yayımlanan bir programda, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

(AA)