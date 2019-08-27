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  3. Son dakika... MİT ve emniyetten ortak operasyon! FETÖ'nün özel şoförü yakalandı

Son dakika... MİT ve emniyetten ortak operasyon! FETÖ'nün özel şoförü yakalandı

Son dakika... MİT ve emniyetten ortak operasyon! FETÖ'nün özel şoförü yakalandı

FETÖ elebaşının özel şoförü olan örgütün sözde gizli üst düzey yöneticisi Mehmet D. tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Müdürlüğü Başkanlığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik ortak operasyon düzenledi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu süreçte şoförlüğünü yapan, aynı zamanda FEM Dershaneleri Genel Müdürü olan ve örgüt içerisinde üst düzey konumda bulunan Mehmet D. isimli şahsın Üsküdar'da bir adreste saklandığı tespit edildi.

Yapılan operasyonda Mehmet D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İHA

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