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  • Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar: Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil
04 Haziran 2019 Salı 07:14 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 07:28

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar: Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar: Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil

Milli Savunma Bakanı Akar, "Pençe Harekatı'nda 28, Irak’ın kuzeyindeki harekatlarda 25, yurt içinde 11 olmak üzere 27 Mayıs’tan bu yana 64 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, geceyi Pençe Harekatı’nın yönetildiği Taktik Komuta Yeri’nde geçirdi, tugay komutanlarına talimatlar verdi.

Akar, "Pençe Harekatı'nda 28, Irak’ın kuzeyindeki harekatlarda 25, yurt içinde 11 olmak üzere 27 Mayıs’tan bu yana 64 terörist etkisiz hale getirildi." bilgisini verdi.

Bakan Akar, "Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler. Yargı önünde hesabını verecekler." ifadelerini kullandı.

(AA)

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