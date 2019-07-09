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  3. Metrobüs durağı karıştı! Birden üzerine atlayıp vurmaya başladı

Metrobüs durağı karıştı! Birden üzerine atlayıp vurmaya başladı

Metrobüs durağı karıştı! Birden üzerine atlayıp vurmaya başladı

Edirnekapı metrobüs durağında sigara içen iki genci uyaran adam, saldırıya uğradı. Tekme ve tokatların havaya uçuştuğu kavgayı güvenlik görevlileri ayırdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Edirnekapı metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre duraktaki bir adam iki gence, “burada sigara içmeyin” uyarısında bulundu. Ardından adam turnikeden çıkarak gitmek istedi. Ancak adamla tartışan gençler birden üstüne atlayarak kavga etmeye başladı. Güpegündüz vatandaşların gözü önünde kavgaya tutuşan tarafları vatandaşlar şaşkınlıkla izlerken kavgayı güvenlik görevlileri durdurdu.

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