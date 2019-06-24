Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7805
  • 6,5914
  • 261.928
  • 95.084
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika haberi: Mersin'de tren minibüse çarptı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Mersin'de tren minibüse çarptı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Mersin'de tren minibüse çarptı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük trenin hemzemin geçitteki 63 LZ 951 plakalı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde bir yük treni hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.      

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

(AA-DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gülşen zenginim dedi, Hadise sildi
Cenk Küpeli canlı yayında Demet Şener gerçeğini açıkladı!
Bu kez o hastaneye kaldırıldı
Evlilik bu yaz 
Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu

Biranda Ortaya Çıkan Yunus Sürüsü, Turistleri Şaşkına Uğrattı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

17 milyon kişiye Temmuz zammı geliyor! Emekli maaşları ne kadar olacak?

ÖTV indirimi bu hafta sona eriyor