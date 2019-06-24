Son dakika haberi: Mersin'de tren minibüse çarptı! Ölü ve yaralılar var
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük trenin hemzemin geçitteki 63 LZ 951 plakalı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde bir yük treni hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
(AA-DHA)