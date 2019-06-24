Son dakika haberi: Mersin'de tren minibüse çarptı! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde bir yük treni hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

(AA-DHA)