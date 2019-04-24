Son dakika: Mehmet Aydın'a büyük şok! Uruguay’daki malvarlığına el konuldu

Bülent ŞANLIKAN

Türkiye’de kurduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiyi 1 milyar 139 milyon lira dolandırıp kaçan Mehmet Aydın için lüks hayat bitti. Hakkında 75 bin 260 yıl hapis cezası istenen ve kırmızı bültenle aranan Aydın’ın yurtdışındaki hareketlerini adım adım takip eden Türk Interpol’ü, Uruguay’daki tüm malvarlıklarına el koydurdu.

Aydın’ın el konulan 7 adet aracı arasında milyon dolarlık lüks spor otomobilleri, lüks cipler, pikap ve TIR’lar bulunuyor.

GARAJDA YOK YOK

El konulan araçlar arasında Aydın’ın sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı beyaz renkli Ferrari ile Chavrolet Camaro marka otomobil de var. Uruguay’da lojistik işi yapan Aydın’ın TIR Garajı da tespit edildi. Buradaki 8 TIR’dan oluşan bir filoya el konuldu.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Uruguay polisi tarafından Mehmet Aydın’ın kaldığı eve de baskın düzenlendi. Baskında evde adeta cephanelik ele geçirildi. Dürbünlü keskin nişancı tüfeğinin de aralarında bulunduğu çok sayıda tabanca ve otomatik uzun namlulu silah bulundu.

Tosuncuk'un sosyal medyadan paylaştığı lüks araçları artık yok!

MAFYA KORKUSU SARDI

Uruguay’da mafya tarafından tehdit edilen Aydın’ın bu nedenle silahları temin ettiği belirlendi. Yakalanmamak için Brezilya’ya kaçan Aydın’ın burada da başı derde girdi. Bolivya’da inşaat işine girdiği belirlenen Aydın’ı Brezilya’da takip edenler arasında sokak çeteleri başı çekiyor. Bu durumdan dolayı Aydın’ın silahlandığı öğrenildi. Bir yandan Türk Interpol’ü bir yandan sokak çeteleri bir yandan da suikast kurban gitmekten korkan Aydın’ın psikolojisinin bozulduğu öğrenildi. Sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan Aydın’ın çevresiyle gerginlik içinde olduğu belirtiliyor.

Uruguay’da lojistik işi yapan Aydın’ın TIR garajındaki 8 TIR'a da el konuldu.