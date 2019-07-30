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  3. Son dakika... Konya'da silah fabrikasında yangın

Son dakika... Konya'da silah fabrikasında yangın

Son dakika... Konya'da silah fabrikasında yangın

Konya'nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimi yapılan silah fabrikasının çatısında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ilçedeki itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı. Alevlere müdahale için Antalya ve Burdur'dan helikopter istendi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabahleyin 08.30 sularında fabrikanın bağlı olduğu kooperatifin başkanının kendisini arayıp yangın çıktığını ilettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Huğlu Kooperatifinin çatısında büyük bir yangın çıktığını söylediler. Hemen Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bilgi verdik. Orman Bölge Müdürlüğümüz hızlı şekilde itfaiye araçlarını gönderdi. Burdur ve Antalya'dan iki adet helikopter tahsis edildi. Şu an yangın devam ediyor. Umarım daha da büyümeden yangın söndürülür."

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