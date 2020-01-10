Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8824
  • 6,5348
  • 293.877
  • 117990
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Karadeniz'de tekne faciası! Tankerle çarpışan balıkçı teknesi battı

Karadeniz'de tekne faciası! Tankerle çarpışan balıkçı teknesi battı

Karadeniz'de tekne faciası! Tankerle çarpışan balıkçı teknesi battı

Karadeniz'de Kilyos açığında tanker ile çarpışan bir balıkçı teknesi battı. Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden üçü kurtarılırken kayıp üç balıkçının arama çalışmaları sürüyor...

Rusya'dan gelen 140 metrelik tanker, Rumelifeneri ve Kilyos arasındaki bir bölgede balıkçı teknesiyle çarpıştı. Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı teknesi battı.

Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü kurtarılırken, kayıp üç balıkçı için bölgede arama çalışmaları başladı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kilyos açıklarındaki kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada kayıp üç balıkçının arandığı belirtildi. Kazayla ilgili açıklama şöyle:

"İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı GLARD 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır. Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3'ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir."


Dark'ın yapımcısından Meryem'e teklif
Kerem Bürsin'e niyet Burak Yörük'e kısmet!
Sefirin Kızı dünya listesine girmeyi başardı!
Arda Turan'dan eşine ikinci doğum hediyesi!
Cem'den şaşkınlık yaratan Serenay itirafı!
<p>Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü´nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altı

Çıldır Gölü´nde Eskimo Usulü Balık Avlama

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor

Karanlığa gömülen şehir! Burada 40 gün boyunca güneş hiç doğmuyor