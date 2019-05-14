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  3. Son dakika: Kara Havacılık Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Son dakika: Kara Havacılık Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Son dakika: Kara Havacılık Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Son dakika haberi, FETÖ'nün Kara Havacılık Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3'ü helikopter pilotu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen 33 asker ile bu kişileri yönetip yönlendiren bir "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Gözaltı kararı verilen şüpheli askerlerin tamamının aktif görevde olduğu, aralarında iki yüzbaşı ve bir üsteğmenin de bulunduğu bildirildi. Şüphelilerden 3'ünün helikopter pilotu, diğerlerinin ise astsubay rütbesinde görev yapan helikopterlerin bakımından sorumlu teknik personel olduğu kaydedildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü vurgulandı.

(AA)

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