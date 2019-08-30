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  3. Son dakika: Kapıkule'de hurma taşıyan tırdan yarım ton eroin çıktı

Son dakika: Kapıkule'de hurma taşıyan tırdan yarım ton eroin çıktı

Son dakika: Kapıkule'de hurma taşıyan tırdan yarım ton eroin çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule'de düzenlenen operasyonda 455.5 kilogram eroin ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen risk analizi neticesinde Kapıkule Gümrük Sahasına gelen bir tır, riskli bulunarak x-ray taramasına sevk edildi. Hurma taşıyan tırın yapılan taramasında bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar bulunduğu tespit edildi.

Araç arama hangarına alınarak, şüpheli yoğunlukların gözlendiği bölümlerde ayrıntılı inceleme başlatıldı. Uyuşturucu madde tespiti için özel olarak yetiştirilen hassas burunlu narkotik köpekler de çalışmalara dahil edildi.  Köpeklerin araçta bulunan kolilere aşırı tepki vermesi üzerine içerisinde hurma bulunan koliler açıldı.

Kolilerin karton kenarlarının olması gerekenden daha kalın olduğu, kontrol yapan Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Şüpheli kolilerin kenarları yırtıldığında dış kenarların içerisinde gizli bölmeler oluşturulduğu, bu bölümlere ince plakalar halinde paketlenmiş uyuşturucu maddeler saklandığı görüldü. Araçta bulunan tüm kolilerin aynı yöntem kullanılarak hazırlandığı tespit edildi.

Söz konusu koliler içerisinde ele geçirilen 455,5 kilogram uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 91 milyon Türk lirası olduğu anlaşıldı.

Konuya ilişkin olarak adli makamlarca yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

(DHA)

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