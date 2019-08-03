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  3. Son dakika... Jandarma ve MİT'ten Suriye'de DEAŞ'a operasyon: 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Son dakika... Jandarma ve MİT'ten Suriye'de DEAŞ'a operasyon: 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Son dakika... Jandarma ve MİT'ten Suriye'de DEAŞ'a operasyon: 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Jandarma ve MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda 1 ton patlayıcı ele geçirildi.

Suriye/El Bab şehir merkezinde DEAŞ Terör Örgütünün bir bomba imalathanesinin bulunduğu bilgisi üzerine Jandarma İstihbarat birimleri ve MİT tarafından bugün,  söz konusu bomba imalathanesine, Jandarma Patlayıcı Madde Uzmanlarının nezaretinde  Yerel Güvenlik Güçleri ile birlikte operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA 1 TON PATLAYISICI ELE GEÇİRİLDİ

Bomba imalathanesinde yapılan aramada;cep telefonu, telsiz, basma/baskıdan kurtulma, mekanik zamanlayıcı, kütleye duyarlı, sarsıntıya duyarlı ve elektronik kart ile patlatılma özelliği olan toplam 80 adet EYP düzeneği ve bu düzeneklerde kullanılan içinde dinamit lokumu ve fabrikasyon patlayıcıların da bulunduğu yaklaşık 1 TON patlayıcı ele geçirildi.

Ayrıca düzenlenen operasyon ile patlayıcı yapımında kullanılan  
(833) adet elektrikli fünye, (300) adet batarya ile (480) adet EYP düzeneği hazırlanabilecek diğer malzeme ve canlı bomba yelekleri bulundu.

Ele geçirilen malzemelerin incelenmesi neticesinde; DEAŞ terör örgütünün bomba yapımında bilinen her türlü tekniği kullandığı ve yapılan operasyonla birçok büyük ve kanlı saldırının önlendiği bilgisi de alındı.

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