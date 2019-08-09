İzmir'de akılalmaz olay! Öldüren yumruk

İzmir'in Urla ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Cep telefonu mağazası işletmecisi A.K. (22), iddiaya göre büfeci Erkan Arısan'ı yan komşusunun evine girerken yakaladı. İkili arasında çıkan kavgada suratına aldığı yumrukla yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Arısan, günler sonra yaşam savaşını kaybetti. Polisin, ameliyat edilen ancak kurtarılamayan Arısan'ın ölümü ile ilgili ifadesine başvurmak üzere A.K'yi aradığı belirtildi.

BAHÇEYE GİRDİ İDDİASI...

Olay, Urla Pazaryeri arka bölgesinde 544 konutlarında yaşandı. İddiaya göre olay şöyle gelişti: Cep telefonu mağazası sahibi A.K., yan komşusunun evinin bahçesine girdiği iddia edilen Erkan Arısan'la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.K. attığı bir tek yumrukla Erkan Arısan'ı yere yıktı. Yere düşen ve ağır yaralanan 20 yaşındaki Erkan Arısan hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Erkan Arısan, tedaviye alındı. Ancak aradan günler geçtikten sonra Arısan yaşamını yitirdi. Erkan Arısan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılırken, ölüm olayı sonrası cep telefoncu A.K'nin ifadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenildi. Soruşturma devam ederken hayatını kaybeden Erkan Arısan'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp'tan alındı. Urla Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.



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