Son dakika! İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor
Son Dakika Haberleri.. İtalya ve İspanya'ya kargo uçağı ile gönderilen yardım malzemesi Etimesgut Askeri Havaalanından kalkıyor
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsten en çok etkilenen iki ülke olan İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderileceğini duyurdu.
Paylaşımda; "Sn.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya TSK'ya ait uçak ile gönderilecek." ifadelerine yer verildi.
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