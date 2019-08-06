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  3. İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Defalarca bıçakladı

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Defalarca bıçakladı

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları! Defalarca bıçakladı

İstanbul Şişli'de bir otel çalışanı otelde kalma süresi dolduğu müşterisini uyarınca tartışma çıktı. Odasını boşaltarak ayrılan müşteri bir süre sonra elinde bıçakla gelerek otelin önünde çalışana saldırdı. Elindeki uzun bir sopayla kendini korumaya çalışan görevli defalarca bıçaklandı, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı

Olay 25 Temmuz günü Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 14.40'ta meydana geldi. İddiaya göre, otel çalışanı otelde kalma süresi dolan müşterisi Abdülkadir A.'yı oteli boşaltması için uyarıda bulundu. Bir süre sonra otel çalışanı ile Abdülkadir A. arasında tartışma yaşandı.

BİR SÜRE SONRA ELİNDE BIÇAKLA GELDİ

Tartışmanın ardından Abdülkadir A. odayı boşaltarak otelden ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra elinde bıçakla gelen Abdülkadir A. o sırada dışarıda bulunan otel çalışanının arkasından yaklaşarak boğazına bıçak dayadı. Saldırgandan kurtulan otel çalışanı otelin yanındaki nalbur dükkanına girdi. Abdülkadir A. çevredeki bir vatandaş tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken dükkandan elinde sopa ile tekrar dışarı çıkan otel çalışanı kendisine bıçakla saldırmaya çalışan Abdülkadir A.'nın kafasına vurdu.

OTEL ÇALIŞANINI DEFALARCA BIÇAKLADI

İkili arasında arbede yaşanırken çevredeki vatandaşlar da kavgayı ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında yere düşen otel çalışanı, Abdülkadir A.'nın peş peşe bıçak darbelerine maruz kaldı. Saldırgan olayın ardından koşarak kaçarken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan otel çalışanı ise yerden kalkamadı.

DHA

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