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  3. Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda midibüs devrildi: Çok sayıda kişi yaralandı

Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda midibüs devrildi: Çok sayıda kişi yaralandı

Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda midibüs devrildi: Çok sayıda kişi yaralandı

Son dakika haberi... Kuzey Marmara Otoyolu İhsaniye mevkii Işıklar Köyü Kavşağı'nda bir servis midibüsü devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.

Saat 14.00 sıralarında arka lastiği patladığı öne sürülen servis midibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince, midibüs devrildi. Kazada minibüs içinde bulunanlar yaralandı. 20'nin üzerinde yaralının olduğu öğrenilirken yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. 

(DHA)

 

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