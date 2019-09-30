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  3. Son dakika: İstanbul'da hasarlı 29 okula ilişkin flaş açıklama!

Son dakika: İstanbul'da hasarlı 29 okula ilişkin flaş açıklama!

Son dakika: İstanbul'da hasarlı 29 okula ilişkin flaş açıklama!

İstanbul'da deprem nedeniyle hasar gören 29 okulda okuyan öğrencilerin hangi okullarda eğitim görmeye devam edecekleri belli oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir. İyi dersler diliyorum" dedi.

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