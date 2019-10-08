Son dakika... İstanbul'da deprem sonrası 6 okul boşaltma kararı aldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 10 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen Silivri Merkezli 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; Ekli listede isimleri belirtilen okul binalarının daha detaylı incelenmesi ve ileri tetkikler yapılması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamdaki okullarımızın 09.10.2019 tarihinden itibaren listede karşılarında gösterilen okullarda eğitim öğretime devam etmelerine karar verilmiştir."

İşte boşaltma kararı alınan okulların listesi...

(İHA)