İstanbul'da bayram tatili trafiği başladı! Uzun kuyruklar oluştu

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar memleketlerini ziyaret etmek için yollara çıktı. Vatandaşların yollara akın etmesiyle İstanbul’un bazı noktalarında trafik adeta kilitlendi. O noktalardan biri olan Çamlıca Gişeler’de de trafik durma noktasına geldi. Gişelerin olduğu yolda yoğun trafik nedeniyle kilometrelerce uzunluğunda araç kuyrukları oluştu.