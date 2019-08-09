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  3. İstanbul'da bayram tatili trafiği başladı! Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da bayram tatili trafiği başladı! Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da bayram tatili trafiği başladı! Uzun kuyruklar oluştu

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların yollara akın etmesiyle İstanbul’un belli noktalarında trafik adeta durma noktasına geldi. Trafiğin kilitlendiği Çamlıca Gişeler’de oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu oluştu

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar memleketlerini ziyaret etmek için yollara çıktı. Vatandaşların yollara akın etmesiyle İstanbul’un bazı noktalarında trafik adeta kilitlendi. O noktalardan biri olan Çamlıca Gişeler’de de trafik durma noktasına geldi. Gişelerin olduğu yolda yoğun trafik nedeniyle kilometrelerce uzunluğunda araç kuyrukları oluştu. 

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