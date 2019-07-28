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  3. Son dakika... İstanbul Ambarlı Limanı'nda gemide yangın çıktı

Son dakika... İstanbul Ambarlı Limanı'nda gemide yangın çıktı

Son dakika... İstanbul Ambarlı Limanı'nda gemide yangın çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde, Ambarlı Limanı'nda demirli gemide çıkan yangına müdahale ediliyor.

Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda demirli bulunan hurda yüklü bir gemiden sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Liman görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine Beylikdüzü, Yakuplu, Avcılar, Bakırköy itfaiyeleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda yanan gemideki alevleri kontrol altına aldı. Alevlerin kontrol altına alınması sonrasında itfaiye ekipleri bir süre daha olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken hurda yüklü gemide hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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