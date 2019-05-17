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  3. Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütünün silah mevzisi, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vurularak ortadan kaldırıldı. 

(AA)

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