Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vurularak ortadan kaldırıldı.

(AA)