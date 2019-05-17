Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında terör örgütünün silah mevzisi, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vurularak ortadan kaldırıldı.
(AA)