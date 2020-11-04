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04 Kasım 2020 Çarşamba 15:42 | Son Güncelleme:

Kademeli mesai saatleri belli oldu

Kademeli mesai saatleri belli oldu

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği mesai genelgesi ile mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06.00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak, ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06.00-15.00, 06.30-15.30, 07.00-16.00, 07.30-16.30, 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesi istendi.

İçişleri Bakanlığının 81 ile genelge gönderdi. Kademeli mesai saatleri belli oldu. 

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen mesai genelgesine göre, mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06.00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak, ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06.00-15.00, 06.30-15.30, 07.00-16.00, 07.30-16.30, 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesi istendi.

Evlere paket servis ve gelal şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, Nikah/Düğün salonları, Halı sahalar ve spor salonları, İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,Tiyatro, sinema ve konser salonları, Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna gibi iş yerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanması istenildi.

<p>Editör: Ezgi Aşık/ <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

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