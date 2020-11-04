İçişleri Bakanlığının 81 ile genelge gönderdi. Kademeli mesai saatleri belli oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen mesai genelgesine göre, mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06.00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak, ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06.00-15.00, 06.30-15.30, 07.00-16.00, 07.30-16.30, 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesi istendi.

Evlere paket servis ve gelal şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, Nikah/Düğün salonları, Halı sahalar ve spor salonları, İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,Tiyatro, sinema ve konser salonları, Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna gibi iş yerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanması istenildi.