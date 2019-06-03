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03 Haziran 2019 Pazartesi 10:22 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:17

Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Bir ayda 141 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Bir ayda 141 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, mayıs ayındaki operasyonlarda 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çataklı, "Geçen ay terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 645 şüpheli yakalandı." bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, geçen ay siber suçlarla mücadelede kapsamında 4 bin 959 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, 2 bin 295 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını belirtti.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE 14 BİN 866 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında mayıs ayında gerçekleştirilen 10 bin 475 operasyonda 14 bin 866 kişi gözaltına alındı, 1577 kişi tutuklandı.

SURİYELİ SAYISI 3 MİLYON 610 BİN

Çataklı, "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 330 bin 991. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 610 bin 398 kişi." dedi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, "Düzensiz göçle mücadelede geçen ay 2 bin 605'i denizlerde olmak üzere 27 bin 536 düzensiz göçmen yakalandı, 561 organizatör gözaltına alındı." bilgisini paylaştı.

(AA)

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