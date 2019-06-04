04 Haziran 2019 Salı 07:17 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 07:26
Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu: Turuncu kategorideki Berfin Savuşkan kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, "30 Nisan'da Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategorideki "Berfin Savuşkan" kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan "Berfin Savuşkan" kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.
(AA)