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  • Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu: Turuncu kategorideki Berfin Savuşkan kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
04 Haziran 2019 Salı 07:17 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 07:26

Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu: Turuncu kategorideki Berfin Savuşkan kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu: Turuncu kategorideki Berfin Savuşkan kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, "30 Nisan'da Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategorideki "Berfin Savuşkan" kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan "Berfin Savuşkan" kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu. 

(AA)

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