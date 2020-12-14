14 Aralık 2020 Pazartesi 17:50 | Son Güncelleme:
Son dakika: Hrant Dink davasında mütalaa verildi
Son Dakika Haberleri.. Hrant Dink davasında son dakika mütalaa verildi. Buna göre, FETÖ'cü Ramazan Akyürek hakkında “adam öldürmeye iştirak” suçundan müebbet, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer hakkında “tasarlayarak adam öldürmek” suçunu iştirak etmekten ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.
Hrant Dink davasında verilen mütaalaya göre; FETÖ'cü Ramazan Akyürek hakkında “adam öldürmeye iştirak” suçundan müebbet, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer hakkında “tasarlayarak adam öldürmek” suçunu iştirak etmekten ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.
Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, firari sanıklar Savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan’ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrıldı.