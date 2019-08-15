Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Hainlere sabaha karşı şok baskın! Yıl dönümü bahanesiyle...

Hainlere sabaha karşı şok baskın! Yıl dönümü bahanesiyle...

Hainlere sabaha karşı şok baskın! Yıl dönümü bahanesiyle...

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak Valiliği'nin açıklamasında, operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

05:00'DA BASKIN YAPILDI

"PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilk eylem yaptığı 15 Ağustos 1984 yılının yıl dönümü olması münasebetiyle terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde kurye, milis, işbirlikçi olarak faaliyet gösteren, geçmiş yıllarda ilimiz genelinde gerçekleşen el yapımı patlayıcı, molotof kokteylli saldırılara karışan, iştirak eden, haklarında teşhis, ifade beyanı bulunan sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahısların tespiti, yakalanması, eylem ve faaliyetlerini deşifre edilerek engellenmesi amacıyla 15 Ağustos 2019 günü 05.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda 21 şahıs gözaltına alınmıştır."

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Recep Tayyip Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
Özçivit ailesi tatilde! Karan bebek ilk kez görüntülendi
İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza ayrıldı mı?
Yeni sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı... Ortalık karıştı!
Cem Yılmaz'dan ayrılık iddialarına videolu yanıt
<p>16. yüzyılın en esrarengiz insanı Nostradamus, 1503’te Fransa’da dünyaya geldi. Genç yaşta Yunanc

Nostradamus Kimdir? Nostradamus Kehanetleri | #BirEfsaneOlmak

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Herkes Fransız hakem Frappart’ı konuşuyor

Ünlü firmaların logolarındaki sır ne?