Son dakika haberleri... Vali Köşger duyurdu: İzmir'deki tepki çeken etkinlik iptal edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 16-25 Aralık tarihleri arasında düzenleyeceğini açıkladığı Mizah Festivali'ne Türkiye ve İslam düşmanlığı ile tanınan karikatüristlerin davet edilmesine yönelik tepkiler sürerken iptal haberi geldi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger twitter hesabından "Bu toplantı iptal edilmiştir" duyurusunu yaptı.

Festivale katılacağı açıklanan isimler arasında Türkiye'yi Kürtleri katletmekle suçlayan, başörtülüleri terörist olarak tasvir eden Fransız karikatürist Jean Plantu ve İsrailli karikatürist Michel Kichka da vardı.

Belediyenin duyurduğu programa göre İzel Rozental'ın moderatörlüğünde yapılacak Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah başlıklı söyleşiye ABD, Japonya, İtalya, Tayland, Etiyopya gibi ülkelerden çizerler katılacaktı.