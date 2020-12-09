Medipol Başakşehir-PSG maçındaki ırkçılığa Türkiye'den tepki yağdı

Medipol Başakşehir ile Paris Saint-Germain arasında oynanan futbol müsabakasında Başakşehir teknik ekibinde yer alan eski futbolcu Pierre Webo'ya maçın Rumen 4. hakemi tarafından ırkçı ifadeler kullanıldı.

Durum karşısında sessiz kalmayan Başakşehir, takımı sahadan çekerek olaya tepkisini gösterdi.

YANINIZDAYIZ!

Medipol Başakşehir'in Twitter hesabından yapılan "NO TO RACISM" (Irkçılığa HAYIR) paylaşımına destek yağdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başakşehir'in paylaşımını alıntılayarak "Irkçılık tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur! Bu onurlu duruşunuzda yanınızdayız" ifadeleriyle, kulübe destek verdi.

"İNSANLIK SUÇUDUR"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Başakşehir'in NO TO RACISM gönderisini alıntılayarak, "Irkçılık insanlığa karşı işlenen bir suçtur!" ifadelerini kullandı.

PAKDEMİRLİ: YANINIZDAYIZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yanınızdayız" ifadeleriyle Başakşehir'e destek olarak, yapılan ırkçı saldırıya tepkisini gösterdi.

"AYRIMCILIK VİRÜSÜNÜ TÜM SAHALARDAN TEMİZLEMEK İNSANLIK GÖREVİDİR"

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Irkçılık ve ayrımcılık virüsünü tüm sahalardan temizlemek bir insanlık görevidir. İnsanlık onuruna yakışır bir tavır sergileyen temsilcimiz Başakşehir’in arkasındayız." diyerek ırkçı saldırıya sert tepki gösterdi.

"BU ÇİRKİN HAREKETE KARŞI YANINIZDAYIZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ırkçı saldırıya ilişkin, "Irkçılık insanlık suçudur! Bu çirkin harekete karşı yanınızdayız" dedi.

"IRKÇILIĞIN HER TÜRLÜSÜ AYAKLARIMIZIN ALTINDADIR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ırkçı saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda "Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir’in antrenörüne karşı sergilenen nefret suçunu şiddetle kınıyorum. Irkçılığın her türlüsü ayaklarımızın altındadır." diyerek tepki gösterdi.