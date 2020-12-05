05 Aralık 2020 Cumartesi 22:38 | Son Güncelleme:
Son dakika haberleri... İletişim Başkanı Altun'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı
İletişim Başkanı Altun, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Altun mesajında, kadınlara karşı şiddet ve tacizi meştulaştırmaya çalışanlara tepki göstererek, "Cesur insanları susturarak, gündem değiştirmeye çalışarak suç ortaklığınızı gizleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kadına karşı şiddet, taciz ve istismarı suçun failine bakarak meşrulaştırmaya çalışan kötü insanlar... Cesur insanları susturarak, gündem değiştirmeye çalışarak suç ortaklığınızı gizleyemezsiniz. Zira güneş balçıkla sıvanmaz!"
Kadına karşı şiddet, taciz ve istismarı suçun failine bakarak meşrulaştırmaya çalışan kötü insanlar...— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 5, 2020
Cesur insanları susturarak, gündem değiştirmeye çalışarak suç ortaklığınızı gizleyemezsiniz.
Zira güneş balçıkla sıvanmaz!#5AralıkDünyaKadınHaklarıGünü https://t.co/izE4wvyRLD