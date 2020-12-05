  • $7,8158
  • 9,4809
  • 461.388
  • 1330.87
  • Haberler
  • Güncel
  • Son dakika haberleri... İletişim Başkanı Altun'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı
05 Aralık 2020 Cumartesi 22:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... İletişim Başkanı Altun'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı

Son dakika haberleri... İletişim Başkanı Altun'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı

İletişim Başkanı Altun, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Altun mesajında, kadınlara karşı şiddet ve tacizi meştulaştırmaya çalışanlara tepki göstererek, "Cesur insanları susturarak, gündem değiştirmeye çalışarak suç ortaklığınızı gizleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadına karşı şiddet, taciz ve istismarı suçun failine bakarak meşrulaştırmaya çalışan kötü insanlar... Cesur insanları susturarak, gündem değiştirmeye çalışarak suç ortaklığınızı gizleyemezsiniz. Zira güneş balçıkla sıvanmaz!"

<p>CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP'deki taciz iddialarına tepki gösterdi. Parti kurm

Muharrem İnce'den CHP'ye cinsel taciz çıkışı: Utanıyorum

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Haftanın Fotoğrafları (27-4 Aralık)

Bitlis'te binaların arasında kaybolan tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.