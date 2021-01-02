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02 Ocak 2021 Cumartesi 00:23 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan başörtüsü paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan başörtüsü paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından başörtüsüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hafızası diridir. Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de..."

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