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22 Aralık 2020 Salı 01:06 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Bursa'da yangın çıkan ev söndürüldükten sonra çöktü

Son dakika haberleri... Bursa'da yangın çıkan ev söndürüldükten sonra çöktü
AA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir metruk evde çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Metruk ev, ekiplerin yangını söndürmesinin ardından çöktü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir metruk evde çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

AA'da yer alan habere göre, Haşim İşcan Caddesi Doyuran Sokak'taki metruk evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, 4 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti.

Metruk ev, ekiplerin yangını söndürmesinin ardından çöktü.

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