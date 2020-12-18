  • $7,6917
  • 9,4286
  • 464.841
  • 1406.62
  • Haberler
  • Güncel
  • Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıkladı: 186 milyon lira ek kaynak gönderildi
18 Aralık 2020 Cuma 12:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıkladı: 186 milyon lira ek kaynak gönderildi

Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıkladı: 186 milyon lira ek kaynak gönderildi
AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak gönderildiğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak gönderildiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

<p>Nevşehir'de sürüden ayrılan 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına girmeye çalışması sosyal medya

45 farklı ülkede 300'ü aşkın televizyon kanalında yayınlandı... Dünya Nevşehir'i konuşuyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde sisle kartpostallık görüntü oluştu

TBMM genel Kurulu'nda koronavirüs dezenfeksiyonu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.