18 Aralık 2020 Cuma 12:27 | Son Güncelleme:
Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıkladı: 186 milyon lira ek kaynak gönderildi
AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak gönderildiğini bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak gönderildiğini açıkladı.
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