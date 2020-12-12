Son dakika haberler... Başkan Erdoğan: "Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız.

Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz.

Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz.

KİRALARDA DÜZENLEME

Milletimizi bu dönemde yalnız bırakmadık. 45 milyar liralık bir kaynağı milletimizin kullanımına sunduk.



Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız.

"SUDA TASARRUFA İHTİYAÇ VAR"

Barajlarımız yeniden dolana kadar milletimizden suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum. Tasarruflu bir su yönetimine ihtiyaç var.

Kurak bir yıl geçiriyoruz. Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde hep birlikte su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor