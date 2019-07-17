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  3. Son dakika haberi: YKS 2019 sonuçları açıklandı

Son dakika haberi: YKS 2019 sonuçları açıklandı

Son dakika haberi: YKS 2019 sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. 

Aygün, Twitter hesabından 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik paylaşımda bulundu. 

ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim." 

ÖSYM tarafından 2019-YKS'ye yönelik değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sınav sonuçlarına söz konusu adresten TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

(AA)

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