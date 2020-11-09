09 Kasım 2020 Pazartesi 13:35 | Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi... Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlığın açıklaması şöyle:
"Yıldırım- 10 Operasyonu kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı Bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."