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  • Son Dakika Haberi... Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
09 Kasım 2020 Pazartesi 13:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberi... Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-10 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Yıldırım- 10 Operasyonu kapsamında; Van-Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı Bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

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