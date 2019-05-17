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  3. Son dakika... Yeni eğitim sisteminin detayları belli oldu

Son dakika... Yeni eğitim sisteminin detayları belli oldu

Son dakika... Yeni eğitim sisteminin detayları belli oldu

Liselerde yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, örtaöğretimde yeni modeli yarın açıklayacak.

Yarın açıklanacak yeni eğitim sistemine göre ders sayısı azalacak. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre yeni sistemde liselere kariyer ofisleri gelecek. 12’nci sınıflarda ders saatleri azaltılıp, destek çalışmaları gelecek. Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebilecek. Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde başlayacak ve 9’uncu sınıflardan başlanarak kademeli geçiş olacak. 'Bilgi kuramı' zorunlu ders haline gelecek. Yaparak, uygulayarak öğrenmeye ağırlık verilecek.

12’nci sınıflara da yenilikçi dersler geliyor. 9’uncu sınıf öğrencilerinin her alandan ders alabileceği dengeli bir ders çizelgesi geliyor. Haziran ayında dersler yerine proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinlikleri yapılacak.

1. Ders sayısı azalıyor.

2. Liselere Kariyer Ofisleri geliyor.

3. 12. Sınıflarda Ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor.

4. Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor.

5. Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9.sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak.

6. Bilgi Kuramı zorunlu ders haline geliyor.

7. Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.

8. 12.sınıfta çok enteresan yenilikçi dersler geliyor.

(İHA)

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