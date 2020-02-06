Van Bahçesaray'daki çığ felaketinden bir acı haber daha!

Salı akşamı saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ederken ikinci bir çığ daha düştü.

AFAD, ikinci faciada 38 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son dakika haberine göre; Van- Bahçesaray karayolunda çığ altında kalan 3 kişiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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