Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7368
  • 7,3003
  • 350.572
  • 89552.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika haberi... Vali Yerlikaya duyurdu: Kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi

Son dakika haberi... Vali Yerlikaya duyurdu: Kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi

Son dakika haberi... Vali Yerlikaya duyurdu: Kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi

Son Dakika Haberleri.. İstanbul Valisi ali Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluşlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikö hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Koronavirüs salgınının arkasında kimler var? Ertan Özyiğit açıkladı

Koronavirüs salgınının arkasında kimler var? Ertan Özyiğit açıkladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Korona günlerinde kendimizi bırakmayalım

Osmanlı'da salgına karşı üç önlem