Son dakika haberi... Vali Yerlikaya duyurdu: Kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Son Dakika Haberleri.. İstanbul Valisi ali Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluşlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.
Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikö hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." ifadelerini kullandı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız