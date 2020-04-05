Son dakika haberi... Vali Yerlikaya duyurdu: Kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi

Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikö hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." ifadelerini kullandı.