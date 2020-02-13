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  3. Üsküdar'da 6 katlı binada yangın!

Üsküdar'da 6 katlı binada yangın!

Üsküdar'da 6 katlı binada yangın!

İstanbul Üsküdar’da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İzolasyon malzemeleri yandığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Binadan yükselen alevler çevredekiler tarafından görüntülendi.

Üsküdar Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan  inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında bulunan izolasyon malzemeleri çalışma sırasında alev aldı. Çatıyı saran alevlere müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binadan yükselen alevler çevredekiler tarafından görüntülendi.

(DHA)


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