Ünlü iş adamı ve ailesi yıkıldı! Teknede acı olay

Türkiye'nin 100 yıllık markaları arasında yer alan Manisalı Gıda'nın sahiplerinden İzmirli iş insanı Altan Manisalı'nın kızı Şadilal Manisalı Aslan, eşi, eski Emniyet Müdür yardımcısı Şerafettin Aslan'la birlikte yaşadığı Göcek'te yattan düştü. Sahibi oldukları yata, karada bakım yapıldığı sırada yaklaşık 6-7 metreden beton zemine düşen Manisalı'nın yoğun bakımda olduğu ve yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

AİLESİ YIKILDI

Akıl almaz olay geçtiğimiz hafta içinde Göcek Yat Limanı'nda yaşandı. Şadilal Manisalı Aslan, Şerafettin Aslan'la 28 Temmuz 2017 yılında Bangkok'ta konsoloslukta kıyılan resmi nikahın ardından Phuket'teki yerel törenle evlenmişlerdi. Altan Manisalı, bir röpartajında 135 yıldır devam eden markalarının geleceğinin oğlu Başar ile kızı Şadilal Manisalı'nın omuzlarında olduğunu söyleyerek geleceğe güvenle baktığını vurgulamıştı. Ancak dördürcü kuşağın temsilcilerinden Şadilal Manisalı Aslan'ın başına gelen inanılmaz kaza aileyi yıktı. Şerafettin Aslan'la evlendikten sonra bir süre İzmir'de yaşayan çift, geçtiğimiz yıl Göcek'e yerleşerek tekne kiralama ve bakım onarım işleri yapmaya karar verdi. Manisalı Aslan, teknelerini bakım için karaya çekti. Ancak iddiaya göre teknede bakım sırasında dengesini kaybeden Manisalı Aslan 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Manisalı, hemen eşi ve vatandaşların yardımı ile ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Manisalı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şerafettin Aslan'ın da bir an olsun eşinin yanından ayrılmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Yeni Asır)