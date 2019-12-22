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  3. Uludağ'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Uludağ'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Uludağ'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Uludağ'da yaylada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Erikli Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince olay yerine çok sayıda yangın söndürme aracı ile ekipler sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA


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