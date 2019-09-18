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  3. Son dakika haberi: Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Son dakika haberi: Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Son dakika haberi: Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Tuzla'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir imalathanede yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Tuzla’da Deri Sanayi Sitesi’nde bulunan bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevler kısa sürede gökyüzünü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla’da Deri Sanayi Sitesi’nde bulunan bir polyester fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar rüzgarın etkisiyle gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor

 

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