Son dakika haberi: Turistleri dolandıran taksiciler yandı

Akşam'dan Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre İstanbul Sultanahmet bölgesinde turistleri, dolandıran, zorla fazla para alan, sahte para üstü veren, tacizde bulunan taksicilere yönelik 'son durak' operasyonu düzenlendi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından düzenlenen operasyonda 25 taksici hakkında gözaltı kararı verilirken, 38 taksicinin de ifadesine başvurulacak.

Taksicilerin bazılarının, nitelikli dolandırıcılık, cinsel taciz, ve nitelikli hırsızlık suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi.





