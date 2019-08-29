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  3. Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'de 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu." denildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

Tunceli Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. 

Böylelikle Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi. 

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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