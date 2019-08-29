Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'de 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu." denildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre iç güvenlik operasyonları devam ediyor.
Tunceli Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Böylelikle Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.