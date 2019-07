Tatil cennetinde dehşet anları! Otelde korkunç cinayet

Bursa'da kaportacılık yapan Murat Aydın (24), eşiyle tatil için Bodrum'a gitti. Çift Gümbet Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. İddialara göre önceki akşam kız arkadaşıyla birlikte aynı otelde kalan Mert Can Ilgın (21) argo kelimeler kullanınca, Murat Aydın uyardı.



Çıkan tartışma oteldekiler tarafından yatıştırıldı. Ancak ikili bir süre sonra bu kez otelin barında karşılaşınca yeniden tartıştı. İkili arasında kavga çıktı. İddialara göre Ilgın'ın kavgada yumruk attığı Aydın belinden tabancasını çıkardı. Bu sırada eşi araya girip Aydın'ı uzaklaştırmak istedi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Mert Can Ilgın, bu sırada Murat Aydın'ın eşine yumruk attı. Aydın, 7,65 milimetre çapındaki tabancasını ateşleyerek 21 yaşındaki genci vurdu. Ilgın, göğsüne isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mert Can Ilgın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI YOLDA YAKALANDI



Çıkan kavgada Murat Aydın, Mert Can Ilgın'ı sağ göğsünden vurarak öldürdü. Mert Can Ilgın, kanlar içinde yere yığılırken, Murat Aydın ise otomobiline binerek kaçtı.



112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Ilgın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yol kontrolünde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan Aydın tutuklandı.



5 AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ

Mert Can Ilgın'ın, yaklaşık 5 ay önce babasını kaybettikten sonra ailesiyle yaşadığı Bodrum'dan Aydın'a taşındığı ve olay günü tatil için Bodrum'da olduğu öğrenildi.