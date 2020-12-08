  • $7,845
  • 9,5109
  • 470.542
  • 1342.67
  • Haberler
  • Güncel
  • Son Dakika Haberi: Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangının nasıl çıktığı belli oldu
08 Aralık 2020 Salı 15:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi: Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangının nasıl çıktığı belli oldu

Son Dakika Haberi: Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangının nasıl çıktığı belli oldu
DHA

Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangının nasıl çıktığı belli oldu. Yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı tespitine yer verildi.

Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangının nasıl çıktığı belli oldu. Yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı tespitine yer verildi.

DHA'da yer alan habere göre tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı tespitine yer verildi. 

Yangında kasıt olmadığı belirtilen raporda, eskimiş elektrik sistemini denetlemeyen vakıf yönetimi, gerekli tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermediği için kusurlu bulundu.

<p>Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye'nin her iki alanda da ilk ke

TIMSS 2019 sonuçları açıklandı: Türkiye ilk kez 500 puanın üzerinde

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Kayseri Garı'na geldi.

Hobi olarak başladığı şimdi yurtdışına satıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.