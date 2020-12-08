08 Aralık 2020 Salı 15:39 | Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi: Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangının nasıl çıktığı belli oldu
DHA
Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangının nasıl çıktığı belli oldu. Yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı tespitine yer verildi.
Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangının nasıl çıktığı belli oldu. Yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı tespitine yer verildi.
DHA'da yer alan habere göre tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı tespitine yer verildi.
Yangında kasıt olmadığı belirtilen raporda, eskimiş elektrik sistemini denetlemeyen vakıf yönetimi, gerekli tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermediği için kusurlu bulundu.