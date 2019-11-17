Sosyal medyada skandal ifadeler kullanan provokatör tutuklandı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya hesabından paylaştığı videolar nedeniyle gözaltına alınan Mehmet Avcı, ifadesinin ardından sevk edildiği Kocaeli Sulh Ceza Hakimliğince 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme Suçu'ndan tutuklandı.
Kocaeli'de, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı konularak serbest bırakılan zanlı, sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarını sürdürmesi nedeniyle yeniden gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA